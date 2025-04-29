أول تعليق رسمي من متحدث الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.

وأوضح "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت ردًا على الأسئلة المطروحة خلال المؤتمر الصحفي الأخير.

وشدد على أن القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، مع وضع الضوابط الكفيلة بضمان مصالح الجميع.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.

كما أشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إلى أن العمل جارٍ على الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، تمهيدًا لعرضه ومناقشته بما يضمن توافقًا وطنيًا حوله.

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