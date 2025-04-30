وزير العمل: قمنا بتغيير اسم الوزارة لهذا السبب

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور جبران محمد جبران وزير العمل، أسباب تغيير مسمى وزارة القوى العامة لوزارة العمل، مبينا أن التغيير تم لتوسيع مظلة الاهتمام لتشمل العمال وأصحاب العمل.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، أن حضور الرئيس السيسي احتفالية عيد العمال يأتى تكريما لكل عمال مصر.

وقال وزير العمل: نسبة البطالة في مصر بلغت 13% عام 2014 والآن بلغت 6.4%، مضيفا: نسعى لتأهيل العمال حتى تصل نسبة البطالة إلى 0%.

وأوضح أن قانون العمل الجديد ينص على "عدم جواز قرار الفصل إلا عن طريق المحكمة العمالية"، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد ينظم آلية الجزاءات حال وجود تقصير.

وأكد أن قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل حال وجود فصل تعسفي أو مرض أو إصابة عمل، موضحا أن توثيق استقاله العامل باتت عن طريق مكاتب العمل حرصا على حقوقه لدى المؤسسة.

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