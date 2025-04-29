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عواصف وأمطار وسرعة الرياح تصل لـ80كم/ س.. تحذير جوي من "الأرصاد"

12:10 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

عواصف

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد منخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم في الساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلي تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأضافت الهيئة يوجد فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأضافت الهيئة أنه يوجد اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وجهت الهيئة عدد من النصائح للمواطنين جاء على النحو التالي:

- القيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة. يرجى الإبتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار.

- يفضل ارتداء الكمامات أثناء الخروج

- متابعة تحديثات النشرات

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