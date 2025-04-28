"اتصالات النواب": تشديد العقوبات على جرائم المراهنات والابتزاز الإلكتروني

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ الجلسات القادمة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات، بتشديد العقوبة على بعض الجرائم التي لم يشملها القانون وعلى رأسها جرائم المراهنات بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني.

وشدد "بدوي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة منى عمر، بشأن عدم إنشاء بديل مصري آمن لتطبيق جوجل مابس يعتمد على الأقمار الصناعية المصرية والتأخر في رقمنة التوكيلات التي مضى عليها زمن وطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي، أن جرائم المراهنات زادت بشكل كبير واللجنة رصدت زيادة في جرائم النصب الإلكتروني من خلال منصات المراهنات والتي يدعي أصحابها بان عملهم قانوني، ويدعون كذباً بانهم يعملون تحت مظلة قانونية غير حقيقية.

وبين رئيس اتصالات النواب، ان المحاضر التي تم تحريرها بخصوص النصب الإلكتروني وصلت لمبالغ كبيرة جداً ما يقارب المليار جنيه، تم سرقتها بالنصب من جيوب المصريين، عن طريق عملاء بشبكات عنقودية مقابل بونص لعدد من الأشخاص، بخلاف الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات.

ولفت "بدوي"، بان المناقشات والتعديلات تشمل التشديد في مواد الابتزاز الإلكتروني بعد ازدياد هذه النسب حسب المحاضر في الإدارة العامة لتكنولوجيا، مشدداً على أننا اقسمنا علي الحفاظ علي الوطن وإننا نعمل على حماية المجتمع والمواطنين وأن اللجنة ستقوم بدورها في الحفاظ على السلم الاجتماعي خاصة ان التطور التكنولوجي له إيجابياته وسلبياته والتي علي رأسها التشكيلات العصابية التي تستهدف الوطن.