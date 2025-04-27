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مائل للحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

10:33 م الأحد 27 أبريل 2025

طقس مائل للحرارة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وأشارت إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 28 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 28 درجة و السواحل الشمالية الغربية 23 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 درجة.

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