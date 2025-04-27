4 صور.. الحاكم العام لأستراليا تزور الأهرامات والمتحف المصري الكبير

كتب- محمد نصار:

رافقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الحاكم العام لكومنولث أستراليا، سام موستين، خلال جولتها السياحية بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير بالجيزة، وذلك بحضور السفير الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى مصر، والسفير هانئ ناجي، سفير مصر لدي أستراليا، والدكتور محمد إسماعيل، أمين المجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار.

وخلال جولة وزيرة التنمية المحلية والحاكم العام لأستراليا بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، شاهدت سام موستين، عددًا من القطع الأثرية وقاعات العرض الرئيسية وتفقدت البهو الرئيسي، كما أجرت جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية في الأهرامات.

وأعربت الحاكم العام لأستراليا، عن سعادتها بزيارة أحد أهم المعالم الأثرية في العالم، كما أعربت عن انبهارها ببراعة المصريين القدماء في بناء الأهرامات.

كما أبدت سام موستين، إعجابها الشديد بالمتحف المصري الكبير وتميز أسلوب العرض.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، جهود الدولة المصرية الجارية استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف الكبير وتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها لمقصد سياحي مستدام.

كما حرصت الحاكم العام لأستراليا على التقاط عدد من الصور التذكارية في منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

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