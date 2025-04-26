أحمد موسى ينتقد أداء الأهلي: "كولر كان غريب وصن داونز يستحق التأهل"

كتبت- داليا الظنيني :

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن أسفه لخروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي.

وفي برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد موسى على مكانة الأهلي كنادي القرن والأكثر تتويجًا بالبطولة الإفريقية، بالإضافة إلى مشاركته المنتظمة في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن "جمهور الأهلي زعلان جدًا" بعد الإقصاء من البطولة القارية.

ويرى موسى أن الفوز كان متاحًا للأهلي في مباراة الإياب، معلقًا: "كان سهل أوي الأهلي يفوز امبارح، بس مكنش في يومه"، ولكنه أشار إلى أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته رغم الدعم الجماهيري الكبير بحضور 80 ألف مشجع.

ووصف موسى، المباراة بأنها "غريبة جدًا" وأبدى استغرابه من قرارات المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، قائلًا: "المدير الفني كولر غريب جدًا... كولر إمبارح لم يكن على قدر مباراة صن داونز واستغربنا من تبديل إمام عاشور".

كما انتقد موسى إبقاء بعض اللاعبين الأساسيين على مقاعد البدلاء، مثل بن شرقي والشحات وأفشة، معتبرًا أن "المباراة واحدة من أسوأ مباريات كولر والنادي الأهلي".

وأشار إلى التحول في أداء الفريق بعد تسجيل الهدف، حيث "بدأ في الدفاع طوال المباراة"، محملًا اللاعبين والمدرب مسئولية ضياع التأهل، مع الإشادة بفريق صن داونز ووصفه بـ "الفريق المحترم جدًا" الذي "يستحق الصعود".

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