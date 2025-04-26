صور.. قائد القوات الجوية يلتقي عددًا من مسؤولي القوات المسلحة التشيكية

كتب- محمد سامي:

أجرى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية، عددًا من اللقاءات مع مسؤولي القوات المسلحة التشيكية لبحث وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية التشيك تلبيةً للدعوة الموجهة من الجانب التشيكي.

والتقى قائد القوات الجوية، اللواء بيتر تشيبيلكا، قائد القوات الجوية التشيكية، وفرانتيسك سولك، النائب الأول لوزير الدفاع التشيكي.

وتناولت اللقاءات تأكيد متانة وعمق العلاقات التاريخية التي تجمع كلا الجانبين وأهمية تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والتشيكية خلال المرحلة المقبلة.

كما التقى قائد القوات الجوية، خلال الزيارة، جيري كوزاك، نائب وزير الخارجية التشيكي، وتناول اللقاء تأكيد أهمية تعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بين القوات الجوية لكلا البلدين الصديقين وفتح آفاق للتعاون مع الجهات التشيكية المختلفة العاملة في مجال صناعة الطيران بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

كما زار الفريق محمود عبد الجواد، مقر شركة "إيروفودخودي" التشيكية العاملة في مجال صناعات الطيران، وأجرى جولة داخل خطوط إنتاج الشركة للتعرف على إمكانيات وقدرات عدد من الطائرات الحديثة.

وفي ختام الزيارة، وجه قائد القوات الجوية المصرية، الشكر للجانب التشيكي على حفاوة الاستقبال وتوافق الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من تقارب العلاقات الذي يعود بالنفع على القوات الجوية المصرية والتشيكية.

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