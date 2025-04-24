شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بذكرى تحرير سيناء

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال القوات المسلحة من قادة وضباط وجنود، وكذلك إلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى المجيدة لتحرير سيناء.

وأكد فضيلته أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة ستظل خالدة في وجدان كل مصري، بما تمثله من ملحمة بطولية جسدت أسمى معاني الشجاعة والإرادة الصلبة والإصرار على استعادة كل شبر من أرض الوطن، مشددًا على أن ما قدمه جنود مصر الأوفياء من تضحيات سيظل محفورًا في ذاكرة الوطن.

وفي هذه الذكرى الغالية، دعا الأزهر الشريف أبناء الشعب المصري إلى جعل هذه المناسبات حافزًا لمزيد من العمل والعطاء في سبيل بناء وطننا ورفعة شأنه، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظها من كل شر وسوء.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. حركة محليات محدودة في 5 محافظات

تحول مفاجئ في الطقس.. الأرصاد: انخفاض حرارة وأمطار وأتربة خلال ساعات

بسبب التوقيت الصيفي.. تعديل جداول الدراسة بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة

وزير الري: محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر