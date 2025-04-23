الصحة: إغلاق عيادتي "هليوبلس" و"نورفي كلينك" بمدينة نصر لمخالفتهما اشتراطات الترخيص

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق عيادتي هليوبلس التخصصية ونورفي كلينك المتخصصتين في أمراض الجلدية، والكائنتين بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

وبحسب بيان، يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وفق بيان اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه استمراراً لحملات الرقابة على المراكز الطبية والعيادات الخاصة فقد تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وادارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة وهيئة الدواء المصرية ووزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لشرطة التموين لمكافحة جرائم الأدوية للمرورعلى عدداً من المراكز الخاصة للتأكد من استفائها للاشتراطات التراخيص.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه بالمرور على عيادة هليوبلس التخصصية تبين أنها غير مرخصة، ويوجد بها عدد كبير من الأدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، كما أنها غير مستوفية للاشتراطات الصحية لظروف تخزين الدواء، بالإضافة إلى العثور على عينات تحاليل وجهاز ليزر غير مرخص.

وتابع "عبدالغفار" أنه بمرور إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة على عيادة نورفي كلينك، تبين مخالفة شروط التراخيص وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، كما تبين أن العمالة الموجودة غير مؤهلة.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق العيادتين و"تشميعهما" وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق، لافتا الى تحرير محضر بجميع الأدوية المضبوطة بعيادة هليوبلس التخصصية والتى تنوعت بين مستحضرات طبية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.

وأكد "زكي" على استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشات او العاملين بها، للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.