نائب وفدي: نريد شركات قطاع أعمال تقود قاطرة الاقتصاد الوطني لا الشركات الخاسرة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وزارةَ قطاع الأعمال بأن تكون جاهزةً بردود خارج الصندوق؛ لإنقاذ الشركات التابعة، موضحًا أن الوزير ورث إرثًا ثقيلًا، ولا بد من خطة غير مسبوقة لإنقاذ شركات القطاع العام .



وقال رئيس "برلمانية الوفد"، في كلمته في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال: لا نريد أن نتحدث عن شركات قطاع الأعمال على أنها خاسرة؛ فقطاع الأعمال مش حمل على الدولة.. لا بد أن تكون شركات قطاع الأعمال هي التي تقود قاطرة التنمية؛ لا بد أن تتم خطوات للتصحيح، ونريد ردودًا توضح حقيقة الموقف الحالي .



وأوضح طارق عبد العزيز أن الدولة المصرية تقود مسيرة نجاح وتقدم، وتحتاج إلى كل مؤسسات وشركات الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني؛ ومنها شركات قطاع الأعمال، كمجمع الألومنيوم وغيره من الشركات الناجحة .



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