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نقيب الأشراف: الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة

06:35 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

السيد الشريف نقيب الأشراف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه السيد الشريف نقيب الأشراف، التحية والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة، وتطوير وتجديد الخطاب الديني ونشر سماحة الإسلام الوسطي.

وقال "الشريف" على هامش مشاركته في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، الثلاثاء، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا بتأهيل الأئمة علميا وثقافيا للوصول إلى خطاب ديني وسطي مستنير يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص في ضوء ثوابت الشرع الشريف.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأئمة تهدف إلى الصقل المستمر لخبراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، ووفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف.

وقال نقيب الأشراف، إن الأكاديمية العسكرية صرح عسكري كبير تم تصميمه على أحدث المعايير العالمية، مؤكدا أن التعاون بين وزارة الأوقاف والأكاديمية، يهدف إلى تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات، موجها الشكر لوزارة الأوقاف لحرصها على صقل مهارات الأئمة ودعمهم علميا ودعويا وماليا.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن تظل مصر بعلماءها الأجلاء ومؤسساتها الدينية منارة للإسلام الوسطي المعتدل، وأن يوفق الله جميع القائمين عليها لما فيه الخير.

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