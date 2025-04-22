ملامح الفرعون.. ننشر صور التصميم الجديد لقطارات الخط الأول للمترو

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تفاصيل تصميم القطارات الجديدة للخط الأول لمترو الأنفاق والتي سيتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الهيئة، إنها حرصت على دمج الهوية المصرية الأصيلة مع أحدث وسائل النقل، ولذلك يأتي تصميم مقدمة قطارات الخط الأول الجديدة لمترو أنفاق القاهرة مستلهمًا من روح الفن الفرعوني، الذي يُجسد عبقرية الحضارة المصرية القديمة في أدق التفاصيل.

وأضافت أن الخطوط والأشكال في هذا التصميم تستند إلى ملامح الفرعون، لتُعبّر عن هوية بصرية قوية ومتفردة، تُجسد عمق وأصالة الثقافة المصرية.

وأشارت إلى أن هذا التصميم لا يُعد مجرد واجهة حديثة للقطار، بل هو تعبير فني راقٍ يدمج بين الماضي العريق والحاضر المتطور، في تجربة تنقل تُشعر المواطن بالفخر والاعتزاز بهويته.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية والحضارية في مشروعات التنمية المستدامة، ودمج عناصر الابتكار والتميّز في البنية التحتية الحديثة.

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