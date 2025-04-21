أحدث 25 صورة جوية لمحطات ومسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح)، وذلك في المسافة الممتدة من محطة محمد نجيب حتى محطة أكتوبر.

رافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء د. طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء شريف ليل مساعد وزير النقل، إلى جانب استشاريي المشروع ورؤساء الشركات المنفذة.

وشملت الجولة متابعة التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب، والتي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة والمناطق العمرانية جنوب طريق العين السخنة، إلى جانب تفقد الربط مع الطريق الدائري الأوسطي ومحور محمد نجيب.

كما شملت الجولة تفقد محطات القاهرة (حلوان)، الجيزة التبادلية، حدائق أكتوبر، وأكتوبر، حيث اطلع الوزير على سير أعمال التشطيبات وربط المحطات بشبكة الطرق المجاورة، بما يضمن سهولة حركة المواطنين وتكامل وسائط النقل، وأصدر توجيهات بتنفيذ الأعمال وفق أحدث المعايير العالمية.

الورشة الرئيسية ومكونات البنية التحتية

شملت الجولة أيضًا تفقد الورشة الرئيسية للصيانة والعمرات على مساحة 578 فدانًا، والتي تضم 39 مبنى، منها 21 قيد التنفيذ و18 أخرى مخصصة للتوسعات المستقبلية، وتشمل ورش الفحص والفرز وورشة العمرة الجسيمة ومناطق انتظار القطارات.

أعمال الكباري وتركيب القضبان

استعرض الوزير معدلات تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في المنطقة، أبرزها كباري (الأوتوستراد، جنوب حلوان على النيل، سوميد)، ووجه بسرعة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

كما تابع أعمال تركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية في المسارات المسلّمة لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب)، تمهيدًا لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

توريد القطارات والمعدات

أشار الوزير إلى أن القطار الإقليمي الأول من نوع "ديزيرو"، المُصنع في مصانع سيمنز بألمانيا، قد وصل إلى مصر، إلى جانب الانتهاء من تصنيع 14 قطارًا إقليميًا و5 قطارات سريعة من طراز "فيلارو"، ضمن إجمالي 15 قطارًا مخصصًا للخط، حيث يُنتظر وصول أول قطار "فيلارو" في أغسطس المقبل، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع 14 جرارًا للبضائع.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل "ملحمة وطنية" تُنفذ بأيادٍ مصرية على أرض مصر، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به العمال المصريون في كافة مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقل.

وأوضح أن هذه الشبكة تُعد ركيزة رئيسية في الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتخلق محاور لوجستية تدعم حركة التجارة والصناعة، كما تسهم في خدمة المناطق العمرانية، والصناعية، والسياحية، والزراعية الجديدة، فضلاً عن ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية ومراكز الاستهلاك.

حول الشبكة القومية للقطار السريع

- تتكون الشبكة من 3 خطوط بإجمالي أطوال 2000 كم.

- تضم 60 محطة، و2 ورشة رئيسية، و5 نقاط صيانة.

- يبلغ أسطول القطارات 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرار بضائع.

- يبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويضم 21 محطة (13 قطار سريع، 8 إقليمي) إلى جانب مركز تحكم وسيطرة.

وأكد الوزير، في ختام جولته، أن هذه المشروعات القومية تفتح آفاقًا تنموية جديدة، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتُعد بمثابة "قناة سويس جديدة على قضبان" تربط جميع أنحاء مصر بشبكة نقل عصرية وآمنة ومستدامة.

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