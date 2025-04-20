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حقوق جديدة للعاملات.. إجازة وضع بأجر كامل ورعاية الأطفال في قانون العمل الجديد

04:00 ص الأحد 20 أبريل 2025

قانون العمل الجديد

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كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل الجديد، مجموعة من الأحكام التي تضمن حماية حقوق العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.

إجازة وضع للعاملات في الدولة والقطاع الخاص

تنص المادة (70) من قانون العمل الجديد على حق العاملة في الدولة، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الولادة بأجر كامل.

ويحق للعاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

إجازة لرعاية الطفل في القطاعين العام والخاص

فيما يتعلق بحقوق العاملات في القطاع الخاص، نصت المادة (72) على أن العاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر يحق لها الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ويحق لها الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما يحق لها الحصول على تعويض بنسبة 25% من مرتبها في حال رغبت في ذلك.

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