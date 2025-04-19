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انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك "نسور الحضارة- 2025"

05:37 م السبت 19 أبريل 2025
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    التدريب الجوي المصري الصيني
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    التدريب الجوي المصري الصيني
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كتب- محمد سامي:
انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك "نسور الحضارة-2025" بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلاً عن تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

يأتي التدريب في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والصينية.

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التدريب الجوي المصري الصيني نسور الحضارة
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