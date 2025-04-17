سياحة النواب: ترخيص شقق الإجازات خطوة مهمة للوصول لـ 30 مليون سائح

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية قرار وزير السياحة بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التي تُعد إحدى الأنماط المستحدثة للإقامة الفندقية، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح.

وقالت "مصطفى"، في بيان الخميس، إن هذا القرار يهدف إلى استحداث نمط جديد لإقامة السائحين لتعزيز الطاقة الفندقية في البلاد، خاصةً في ظل عدم قدرة الغرف الفندقية التقليدية على استيعاب الأعداد المستهدفة من السياح.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا النمط من الإقامة معمول به في العديد من الدول ويحظى بقبول واسع، متوقعةً أن يشكل إضافة كبيرة لقطاع السياحة المصري، حيث يهدف القرار إلى توفير إقامة فندقية مميزة تليق بالمقصد السياحي المصري، مع تحقيق عوائد بالعملة الأجنبية لملاك الوحدات السياحية، مما ينعكس إيجابًا على نمو التصدير العقاري وزيادة عوائد السياحة.

وشددت النائبة سحر طلعت مصطفى، على أهمية الضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة لوحدات شقق الإجازات، حيث عرفتها بأنها "كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتُخصص لاستقبال المصريين أو الأجانب"، مع اشتراط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز، مما يضمن تقديم تجربة سياحية فريدة للسائح ويعزز من جذب المزيد من السياح إلى مصر.

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