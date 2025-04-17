تحذير من التداخلات الدوائية لمضادات "احتقان الأنف".. ما تأثيرها؟

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من التداخلات الدوائية لمضادات احتقان الأنف.

وسبق أن حذرت الهيئة من المخاطر المترتبة على التداخلات الدوائية دون استشارة، لتشجيع المواطنين على سلوكيات التناول الصحيح والآمن للأدوية، والحد من المخاطر والأضرار الصحية التي قد تنجم عن استخدام الأدوية دون الرجوع لمقدمي الرعاية الصحية، ونظرا لاحتياج بعض المرضى لضرورة الحصول على أكثر من دواء في وقت واحد.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن مضادات احتقان الأنف هي الأدوية التي تستخدم لإزالة احتقان الأنف، أو الرشح نتيجة نزلات البرد، مثل "سسودوايفيدرين".

وشددت الهيئة على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي حال الحصول على هذا الدواء مع أدوية لعلاج مشاكل الغدة الدرقية، مثل "ليفوثيروكسين".

وأضافت: "أو لو بتعاني من مشاكل بالقلب، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل بالغدة الدرقية، مرض السكر، صعوبة التبول نتيجة تضخم البروستاتا".

وشددت الهيئة على ضرورة إخبار مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة بالأدوية التي يتم تناولها؛ لتجنب حدوث ما يُعرف بالتداخلات الدوائية.

وأوضحت أن التداخلات الدوائية تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي (التفاعل بين دواء وآخر، أو بين الدواء والغذاء، أو نتيجة تعارض الدواء مع الحالة الصحية للمريض وما يعانيه من أمراض أخرى تؤثر على فعالية الدواء).

وأكدت أن التداخلات الدوائية قد تقلل من فعالية بعض الأدوية، أو تؤدي إلى زيادة تأثير البعض الآخر، أو حدوث آثار جانبية غير متوقعة؛ أكثر سوءًا من التي يسببها الدواء بمفرده.

وأوضحت أن هناك مجموعة من الإرشادات والتعليمات يجب أن يتبعها المواطن لتجنب مخاطر التداخلات الدوائية، ومنها (إخبار الطبيب المعالج أو الصيدلي بالأدوية التي يتم تناولها بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية بالإضافة إلى النظام الغذائي والتاريخ المرضي وذلك قبل وصف دواء جديد_ طلب النشرة الداخلية للمستحضرات الصيدلية من الصيدلي وذلك لما تتضمنه من معلومات هامة عن التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معها_ استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي عن العلامات والأعراض المحتملة في حالة حدوث تداخلات دوائية وكيفية متابعتها والتعامل معها_ استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأدوية التي تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية، وكذلك الأدوية التي تسبب الحساسية).

وحذرت هيئة الدواء من خطورة التطبيب الذاتي، كذلك تناول الأدوية دون الحاجة إليها؛ لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب علية من أضرار صحية بالغة، كما ترحب الهيئة بجميع الاستفسارات والاستشارات الدوائية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، كما يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية عن طريق:

الإيميل:pv.followup@edaegypt.gov.eg

أو الموقع الرسمي للهيئة : www.edaegypt.gov.eg

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