"بحوث الصحراء" يتابع موسم حصاد القمح في جنوب سيناء ويشيد بالنتائج

كتب - عمرو صالح:

تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، يرافقه الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، محطة بحوث جنوب سيناء لمتابعة موسم حصاد القمح.

وبحسب بيان وزارة الزراعة، شارك في الزيارة عدد من ممثلي مركز البحوث الزراعية، إلى جانب الدكتورة أمل عمر، رئيس البرنامج البحثي المعني بإنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية والنانوية للتنمية المستدامة في الأراضي الملحية، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس محطة جنوب سيناء، والدكتور شريف محمود، نائب البرنامج البحثي.

وأكد الدكتور شوقي أهمية مضاعفة إنتاج الأسمدة وزيادة المساحات المزروعة بالقمح، لدعم رفع إنتاجية الفدان، خاصةً في ظل ظروف الإجهادات الملحية، مشيدًا بجهود الفريق البحثي والتزامه بالتوجيهات الرئاسية والوزارية التي تؤكد أهمية البحث العلمي في دعم التنمية الزراعية.

كما تفقد شوقي وعزت مختلف أنشطة المحطة، مؤكدين دورها البحثي والإرشادي في مواجهة التحديات البيئية في سيناء، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الصحراوية.

وشهدت الزيارة انطلاق موسم حصاد القمح في الحقل التجريبي بالمحطة، حيث أعطى رئيس المركز إشارة البدء، مشيدًا بوضوح تطور النباتات وجودة السنابل، كنتيجة مباشرة للمعاملات الزراعية المنفذة ضمن البرنامج البحثي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواجهة التحديات الزراعية في المناطق الصحراوية وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.

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