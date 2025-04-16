القاهرة 26.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي بالظواهر الجوية)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 27 14

بنهــــا 25 16

دمنهور 25 16

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 24 15

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 25 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 27 14

السويس 26 15

العريش 21 13

رفح 20 12

رأس سدر 26 15

نخل 24 09

كاترين 18 06

الطور 27 16

طابا 25 14

شرم الشيخ 29 18

الإسكندرية 23 15

العلمين 22 14

مطروح 22 14

السلوم 23 13

سيوة 27 15

رأس غارب 28 17

الغردقة 27 17

سفاجا 26 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 32 21

حلايب 28 22

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 28 19

الفيوم 29 13

بني سويف 29 13

المنيا 30 12

أسيوط 30 13

سوهاج 31 15

قنا 33 16

الأقصر 33 17

أسوان 34 18

الوادي الجديد 32 16

أبوسمبل 33 17