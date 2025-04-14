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برلماني: السياسات الاقتصادية أدت لمعاناة الشعب المصري

04:51 م الإثنين 14 أبريل 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، أن الحساب الختامي لموازنة 23/24، هو نتيجة لسياسات اقتصادية أدت بنا للمشهد الحالي بما يحمله من معاناة للشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

وقال منصور، إن الحساب الختامي، كشف عن عدم صرف تعويضات لأصحاب المباني التي تم نزع ملكيتها، وهو ما يعد مخالفة واضحة للدستور، تستوجب التحقيق فيها.

وأضاف منصور" أيضا الصناديق والحسابات الخاصة، التى نهبت أموالها، فمن حقنا نعرف أين ذهبت أموالها في وزارة الزراعة على سبيل المثال؟ موظفو الصناديق لم يحصلوا على رواتب منذ 3 سنوات ومعهم أحكام قضائية.

وتابع: أعباء خدمة الدين بلغت 2.6 مليار جنيه، والقروض زادت 105 في المائة.

واختتم كلمته: أرفض الحساب الختامي بضمير مرتاح.

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مجلس النواب السياسات الاقتصادية معاناة الشعب المصري
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