فاروق أمام ملتقى الأعمال المصري- السعودي: قادرون على استيعاب الاستثمارات السعودية

كتب- أحمد السعداوي:

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فاعليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدَين.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدَين.

وأكد وزير الزراعة قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات، لافتًا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخمًا سياسيًّا واقتصاديًّا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدَين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات؛ خصوصًا ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة؛ بما يحقق المصالح المشتركة.

وقال فاروق إنه في ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدَين الشقيقَين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بشكل مؤسسي، فقد تم تدشين "تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى المصري- السعودي" برئاسة الرئيس السيسي، وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعد آلية مهمة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية- السعودية"، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكي إلى القاهرة في شهر أكتوبر 2024.

وأشار وزير الزراعة إلى اللقاءات العديدة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع المستثمرين السعودين؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمار السعودي في مصر، والعمل الدؤوب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.

وأكد فاروق أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لمصر؛ حيث بلغ إجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر إلى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة نحو 7.5 مليار دولار.

وأضاف الوزير أنه أيضًا قد بلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر أكثر من 800 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة أكثر من 6830 شركة، بإجمالي حجم استثمارات اقترب من 5 مليارات دولار.

وأوضح الوزير أن هناك أيضًا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل فى أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعي؛ منها ما يعمل في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج الألبان، والآخر يعمل في مجال إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التي تستقبل منتجات زراعية مصرية؛ حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية إلى المملكة في عام 2024 نحو 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التي تصدر إلى دول العالم المختلفة؛ منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل، بالإضافة إلى بعض السلع الزراعية المصنعة.

وأكد فاروق أن القطاع الزراعي في مصر ما زال قادرًا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ من بينها: استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها إلى مختلف دول العالم، وإنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية، بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلًا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتصنيع الغذائي وسلاسل القيمة؛ خصوصًا المحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.