الإمام الأكبر يستأنف عمله من مكتبه بمشيخة الأزهر بعد انتهاء إجازة العيد وتماثله للشفاء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لممارسة عمله من مكتبه بمشيخة الأزهر بالدراسة، بعد أن قضى إجازة عيد الفطر المبارك بمنزله بالقرنة بمحافظة الأقصر، وتماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.

وأصيب فضيلة الإمام الأكبر بنزلة برد، آخر أيام شهر رمضان المبارك، اضطر على إثرها إلى إلغاء ارتباطات العمل الخاصة به، ولم يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر التي عقدت في الـ 27 من مارس الماضي، بعد أن نصحه الأطباء بالراحة.

وخلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ تقديره، لفضيلة الإمام الأكبر وتمنى له الشفاء العاجل.

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