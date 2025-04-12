أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غداً على القاهرة الكبرى 23 درجة، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

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