بعد انتهاء زيارة ماكرون.. فرح الديباني تشدو بأجمل أغانيها بالأهرامات (15 صورة)

كتب-عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

شدت السوبرانو المصرية فرح الديباني، بمجموعة من أجمل أغانيها تحت سفح الأهرامات مساء اليوم الجمعة وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين.

وكان أبرز الحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التعاون والتخطيط الدولي سابقا والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والإعلامية هالة سرحان .

فرح الديباني (مواليد 12 فبراير 1989) هي مغنية أوبرالية مصرية ميزو سوبرانو، تعد أول مغنية مصرية تنضم إلى أكاديمية أوبرا باريس عام 2016.

حصلت فرح على العديد من التكريمات والجوائز حيث كرمت كُرمت من قبل الرئيس المصري في منتدى شباب العالم (2021)، كما منحتها السفارة الفرنسية في القاهرة وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس، الجائزة الثالثة في مسابقة جوليو بيروتي الدولية للغناء عام 2013 ولقب أفضل موهبة أوبرالية شابة في مجلة أوبرنفلت وجائزة مهرجان كامروبر شلوس رانسبرج عام 2017 وجائزة «مؤسسة فاجنر» 2018.

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