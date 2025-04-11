هيئة الدواء توافق على أول تطعيم بمصر للوقاية من الحمى الشوكية الناجم عن البكتيريا "ب"

كتب-أحمد جمعة:

عقدت شركة جلاكسو سميثكلاين مؤخرًا مؤتمرًا علميًا رفيع المستوى على هامش إطلاق تطعيم "بيكسيرو" الحاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية للتحصين ضد مرض الالتهاب السحائي أو "ما يُعرف بالحمى الشوكية" الناجم عن البكتيريا النيسيرية السحائية من المجموعة "ب" والذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة طويلة الأمد، وقد يكون الالتهاب السحائي البكتيري قاتلًا في غضون 24 ساعة. حيث يتسبب المرض في معاناه واحد من كل خمسة مصابين من مضاعفات شديدة، ويتسبب في وفاة واحد من كل عشرة أشخاص يصابون به حسب الإحصائيات العالمية.

وشهد المؤتمر العلمي الذي نظمته شركة جلاكسو سميثكلاين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مناقشات علمية متقدمة حول مرض الالتهاب السحائي وأنواعه وتطوره وأحدث سبل الوقاية منه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إطلاق التطعيم الجديد "بيكسيرو" في السوق المصري، وذلك بحضور نخبة من أبرز خبراء الرعاية الصحية المتخصصين في طب الأطفال من مختلف محافظات الجمهورية إلى جانب كبار الخبراء العالميين في مجال الرعاية الصحية وطب الأطفال.

كما شمل المؤتمر حوارًا علميًا وتعليميًا شاملًا حول المجموعات المصلية المختلفة للالتهاب السحائي، ومدى انتشارها واحتمالية وجودها في مصر، بالإضافة إلى عرض للمعلومات والإحصاءات حول انتشار الالتهاب السحائي من المجموعة "ب" حول العالم، وفي دول شمال إفريقيا ومصر تحديدًا.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الفهم لعلم الأوبئة والتداعيات السريرية للمرض، وخاصة النوع الناتج عن البكتيريا النيسرية السحائية من المجموعة "ب".

وخلال المؤتمر قام الخبراء بمناقشة أهمية التحصين ضد مرض الالتهاب السحائي وخاصة للرضع في السنة الأولى من العمر، ولا سيما في الأشهر التالية للشهر الثاني من العمر بسبب ارتفاع معدلات الإصابة عالمياً خلال هذه المرحلة العمرية.

كما تناول الخبراء الحديث عن أحدث التقنيات والابتكارات في مجال االتطعيمات، خاصة التقنية المستخدمة في تطوير تطعيم "بيكسيرو" و هي تقنية متطورة أتاحت الفرصة لابتكار تطعيم جديد للوقاية من المجموعة "ب" من البكتيريا المسببة لمرض الالتهاب السحائي و المعروف بخطورته ومضاعفاته الشديدة.

وقد أشاد الخبراء بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والقائمين على قطاع الصحة في مصر للحد من انتشار الالتهاب السحائي من خلال توفير التطعيمات للوقاية ضد مختلف المجموعات البكتيرية النيسيرية السحائية سواء تلك التي يتم تحصين طلبة المراحل الأولي في المدارس بها مجانًا، أو التطعيمات الأخري المتاحة في السوق المصري.

ويأتي طرح تطعيم "بيكسيرو" في مصر استكمالاً لتلك الجهود المبذولة في الحد من انتشار مرض الالتهاب السحائي وفي إطار حرص كافة الجهات المعنية بالدولة المصرية، بما فيها هيئة الدواء ووزارة الصحة والسكان إلى جانب شركة جلاكسو سميثكلاين كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية، على صحة المواطنين المصريين، وحقهم في الحصول على التطعيمات والأدوية الحديثة المصنعة باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة عالميًا.

ومن أبرز الحضور من الخبراء العالميين، البروفيسور محمد خير طه، الباحث البارز في معهد باستور بفرنسا، ورئيس وحدة الالتهابات البكتيرية السحائية، والذي أشار إلى أن تطوير تطعيم فعّال ضد المجموعة "ب" من البكتيريا شكّل تحديًا علميًا استمر لسنوات، إلى أن مكّنت التقنيات الحديثة من إنتاج تطعيم "بيكسيرو"، الذي يُعد أول تطعيم في مصر للتحصين ضد المجموعة "ب".

وقد نشر "طه" أكثر من ٢٣٨ منشورًا علميًا وساهم بشكل كبير في تعزيز فهم المجتمع العلمي للالتهابات البكتيرية والصحة العامة، كما أنه مؤلف لمراجعة علمية حول وبائيات مرض الالتهاب السحائي واستراتيجيات التطعيم في شمال إفريقيا، بما في ذلك مصر.

كما حضر المؤتمر البروفيسور خوسيه توماس راموس أمادور، رئيس قسم طب الأطفال بجامعة كومبلوتنسي في مدريد، ورئيس قسم طب الأطفال في أحد أكبر مستشفيات العاصمة الإسبانية، وهو باحثًا في العديد من التجارب السريرية، بما في ذلك الخاصة بتطعيم "بيكسيرو" ، و قد صرح خلال المؤتمر أن إطلاق تطعيم "بيكسيرو" في السوق المصري يعد خطوة في غاية الأهمية تجاه توفير حلول وقائية فعّالة ضد الالتهاب السحائي "ب"، حيث ان "بيكسيرو" هو أول تطعيم في مصر ضد المجموعة البكتيرية النيسرية السحائية ”ب“، و يمثل معدل الإصابات الناتجة عن البكتيريا النيسرية السحائية ١٦ % من حالات الإصابة بالالتهاب السحائي البكتيري في مصر، في حين تمثل نسب الإصابات الناتجة عن البكتيريا النيسرية السحائية "ب" نصف هذا المعدل تقريباً، وفقًا للدراسات، كما اشاد البروفيسور خوسيه بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في ابتكار تطعيم "بيكسيرو".

وأوضح دكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، "أن مرض الالتهاب السحائي يُمثل تهديدًا حقيقيًا للأطفال، حيث يتطور بسرعة وقد يسبب الوفاة خلال ٢٤ ساعة. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن واحدًا من كل عشرة مصابين يفقد حياته، بينما يُعاني واحد من كل خمسة من مضاعفات شديدة، كما أوضح أن الإعاقات الدائمة الأكثر شيوعاً التي قد يسببها الالتهاب السحائي تشمل فقدان السمع، واضطرابات الحركة، والصرع، وأحيانًا فقدان الأطراف، ونظرًا لصعوبة تشخيص المرض في مراحله المبكرة بسبب تشابه الأعراض مع أمراض أخرى، تزداد أهمية التحصين الوقائي، خاصة في الأشهر الأولى من عمر الطفل، وأن حالات الإصابة بالمرض ترتفع بشكل خاص بين الرُضّع أقل من سنة واحدة، تليها الفئة العمرية من عمر سنة إلى أربع سنوات."

وأشار الدكتور جمال سامي أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس إلى خطورة مرض الالتهاب السحائي (الحمى الشوكية) الذي يحدث نتيجة التهاب الأغشية الرقيقة التي تغطي المخ والحبل الشوكي، والمعروفة باسم السحايا، و تحدث هذه الحالة غالبًا بسبب البكتيريا أو عدوى فيروسية و احيانا تكون بسبب بعض الفطريات أو الطفيليات.

ويعد التشخيص والعلاج السريع أمرًا بالغ الأهمية لمنع حدوث مضاعفات خطيرة، فإذا تُرِك التهاب السحايا دون علاج قد يصبح خطيرًا للغاية، وقد يؤدي إلى تلف لا رجعة فيه في المخ والأعصاب كما يمكن أن يؤدي إلى تسمم الدم والوفاة. و أوضح دكتور جمال أن من أعراض الحمى الشوكية البكتيرية للرضع أن يعاني الرضيع من عصبية غير معتادة فى سلوكه مع قيء متكرر، ورفض الرضاعة ويصبح وبكاؤه عالي النبرة، ونظرة عينيه تكون خالية من التعبير، كما قد تحدث تشنجات وتكون درجة حرارته مرتفعة، وتتمثل الأعراض فى الأطفال الأكبر سناً بأن يشكو الطفل من صداع أو ألم عند مؤخرة الرقبة ومن غثيان وكذلك عدم تحمله النظر للضوء، ومن الأعراض البارزة للمرض فى هذا السن حدوث قىء يندفع للأمام وارتفاع بدرجة الحرارة، كما اشار دكتور جمال أن تطعيم "بيكسيرو" مخصص للأطفال من عمر شهرين وحتى البالغين بعمر ٥٠ عامًا، ويتميز بأنه أول تطعيم في مصر يستهدف المجموعة "ب" من البكتيريا المسببة للالتهاب السحائي، كما أكد دكتور جمال على أهمية توعية الأم حول أعراض المرض وطرق الوقاية منه خصوصاً بالتطعيمات.

ومن جانبه دكتور محمود الزلباني - أستاذ طب الأطفال بجامعة الإسكندرية وعميد القطاع الطبي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والعميد الأسبق لكلية الطب بجامعة الاسكندرية، قام بالتأكيد على الدور المحوري لأطباء الأطفال في مصر في رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه هذا المرض، ودعوة أولياء الأمور إلى الالتزام بجداول التطعيمات الاجبارية و الاضافية، لحماية الأطفال من عواقب هذا المرض المدمر كما أشار إلى أن التحصين بالتطعيمات يعد أمر في غاية الأهمية حيث أن الحصول علي التطعيم يجنب الشخص العبء الناجم عن الإصابة بالأمراض ومضاعفاته المحتمله، خاصة وأن من الصعب تشخيص مرض الالتهاب السحائي في مراحله الأولى، حيث تكون الأعراض غير محددة كما أوضح أن ظهور أعراض الالتهاب السحائي المحددة تكون في غضون ١٢-١٥ ساعة و تتمثل في الطفح النزفي، والهذيان، وتيبس الرقبة، والفوتوفوبيا و هي الحساسية الضوئية للعين أو انزعاج العين عند رؤية ضوء ساطع، وقد يؤدي الإصابه بالمرض للوفاة أو حدوث إعاقات دائمة تصل إلى فقدان الأطراف.

وفي ختام المؤتمر، عبّر المهندس حسن فهمي، مدير عام شركة جلاكسو سميثكلاين مصر، عن سعادته و فخره بإطلاق تطعيم "بيكسيرو" في السوق المصري، مؤكدًا على حرص الشركة الدائم على توفير التطعيمات والأدوية الحديثه، المصنعة بإستخدام أحدث التقنيات المبتكرة عالمياً. وأشار إلى أن إطلاق تطعيم "بيكسيرو" في مصر يُعد خطوة محورية نحو حماية الأجيال القادمة من مرض مدمر كالالتهاب السحائي، مضيفًا: "نحن فخورون بأن نكون شركاء موثوقين، وسنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الأطباء والخبراء والمؤسسات الصحية لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا وصحة لأطفال مصر".

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