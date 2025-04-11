خلال ساعات .. مصدر: زيادة تذاكر أتوبيسات النقل العام بعد رفع أسعار البنزين

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أنه سيتم زيادة تذاكر أتوبيسات النقل العام في القاهرة الكبرى بسبب رفع أسعار البنزين والسولار، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الزيادة ستختلف في القيمة من خط لآخر، حسب مسافة الخط وطوله، كما ستختلف بين الأتوبيسات المكيفة والعادية.

زيادة أسعار البنزين والسولار

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بقيمة 2 جنيه للأنواع المختلفة، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لكل لتر.

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لكل لتر.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لكل لتر.

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر.

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