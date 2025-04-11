أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 16 إبريل 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد أن يوم الجمعة يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

السبت

نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

الأحد

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

من الإثنين إلى الأربعاء

نشاط رياح على أغلب الأنحاء.





