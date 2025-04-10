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"القومي المرأة" ينعي الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية

09:07 م الخميس 10 أبريل 2025

الدكتورة ريم بهجت

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كتبت- نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته ببالغ الحزن والأسي الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية التى وافتها المنية.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن حزنها الشديد لفقدان مصر خبيرة من خبراء وأساتذة الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي مؤكدة أن الراحلة نموذج نسائي ملهم في قطاع التعليم الجامعي المتخصص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتلمذ على يديها الكثير من الشباب والشابات في هذا القطاع الحيوي المهم.

وتقدم المجلس، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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القومي المرأة ينعي الدكتورة ريم بهجت وفاة الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية المستشارة أمل عمار
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