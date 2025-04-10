فيديو.. مستشار الرئيس يتفقد أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى اللواء أركان حرب خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

كان زار وفد من غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس الغرفة، المنطقة الأثرية للاطلاع على سير العمل في إطار مشروع التطوير الضخم، في اليوم الثاني من بدء التشغيل التجريبي لتطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة،

رافق الوفد خلال الزيارة، الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو جزارين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.

زيادة عدد الأتوبيسات وتعديلات جديدة

أوضح الدكتور نادر الببلاوي، رئيس الغرفة، أن التحسن الكبير في سير الزيارة جاء نتيجة لبعض التعديلات التي تم تنفيذها في اليوم الثاني، مثل السماح لبعض سيارات السياحة بالوصول إلى نقاط محددة لاستكمال الزيارة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأتوبيسات التي قدمتها الشركة المنفذة لنقل الزوار بين المسارات المختلفة.

وأشار الببلاوي إلى أن مزيدًا من التعديلات سيجري تنفيذها بدءًا من يوم الخميس المقبل، بهدف تسهيل الحركة بشكل أكبر.

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