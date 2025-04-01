في ثان أيام العيد.. رئيس حماية الأراضي بكفر الشيخ يتابع منع التعديات على الأراضي الزراعية

كتب- عمرو صالح:

أجرى الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، صباح اليوم ثان أيام عيد الفطر المبارك زيارة الى غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ لمتابعة تنفيذ عدة حالات لمحاولات بناء وكذلك تشوين مواد البناء في بعض المحافظات بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ.

وبحسب بيان الزراعة، أكد راشد على تواجد مهندسي الحماية في غرفة العمليات المركزية بالقاهرة والغرف العمليات الفرعية في إدارات حماية الأراضي بالمحافظات بالتعاون مع مديري مديريات الزراعة بالإضافة إلى إلغاء الإجازات والعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنع أي تعديات والإزالة الفورية وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستمرار مرور مهندسي الادارة المركزية لمتابعة أعمال مديريات الزراعة واجهزة الحكم للتصدي لأي تعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

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