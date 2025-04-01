7 منشورات تحذيرية من تشغيلات لأدوية وكريمات للبشرة خلال مارس.. تعرف عليها‎

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية عددًا من المنشورات الدورية خلال شهر مارس؛ للتحذير من تداول بعض التشغيلات لأدوية ومستحضرات صيدلانية، مرجعة ذلك إلى "الغش التجاري أو لعدم مطابقتها للمعايير".

التحذير الأول كان في منشور رقم (6) لسنة 2025، حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "2842" لدواء "Suprax 100 mg/ 5 ml 60 ml" من إنتاج شركة الحكمة؛ طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات

مقلدة من الصنف المذكور.

ودواء (سوبراكس) يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، في حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل التهاب اللوزتين والبلعوم، والتهابات الجهاز التنفسي السفلي مثل التهاب الشعب الهوائية، والتهابات الأذن الوسطى.

كما حذرت هيئة الدواء في منشورها رقم (7) لسنة 2025، من التشغيلة رقم "240142" من دواء "Tiratam 1000 mg" الذي تنتجه شركة الأندلس، طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات

مقلدة من الصنف المذكور.

ودواء "تيترام" مضاد للصرع يُستخدم للتحكم في نوبات الصرع ومنع تكرارها.

ووجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "231244" من دواء " zurcal 40 mg" الذي تنتجه شركة "Aug"؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويُستخدم دواء زوركال لعلاج ارتجاع المريء والتهاب المريء الناتج عن الارتجاع الحمضي، وعلاج قرحة المعدة والاثني عشر.

كما طالبت الهيئة في منشور دوري رقم (9) لسنة 2025، بسحب التشغيلة رقم 27 من كريم "Fleurance nature"، الذي تنتجه شركة يونايتد بيوميد للصناعات الدوائية؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

والكريم ضمن منتجات العناية بالبشرة ضد التجاعيد ولشد البشرة واستعادة كثافة الجلد.

وأصدرت هيئة الدواء منشور رقم 10 لعام 2025، لسحب وتحريز التشغيلة رقم "001" من مستحضر REX OLTM C+ E Serum، وذلك لصالح شركة جلوبال هيلث؛ لعدم مطابقة التشغيلات المعنية للمعايير المعتمدة بعد تحليلها في معامل الهيئة.

يُستخدم REX OLTM C+ E Serum في العناية بالبشرة، حيث يساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة ومكافحة علامات التقدم في العمر.

كما حذرت الهيئة في منشور حمل رقم 11 لسنة 2025، من التشغيلة رقم "2310568" لدواء Spectone 25 mg tab، مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ودواء "سبكتون 25 مجم"، مُدر للبول يُستخدم بشكل أساسي لعلاج حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، احتباس السوائل، وبعض أنواع اختلالات الهرمونات، ويساعد في خفض ضغط الدم عن طريق التخلص من السوائل الزائدة وتقليل احتباس الصوديوم.

تحذير رسمي من عبوات مغشوشة من "مونجارو" للتخسيس

كما أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا رسمياً من عبوات مغشوشة من عقار "مونجارو" للتخسيس، موضحة أن المستحضر يحمل اسم "Mounjaro"، ووكيله في مصر شركة "إخناتون".

وأوضحت أن سبب التحذير يأتي بسبب "احتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهول المصدر، وذلك طبقا لإفادة وكيل المستحضر في مصر، والمكتب العلمي لشركة إيفا فارما، المسؤولة عن الدعاية، وما تم رصده من قِبل الهيئة".

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا )

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد طرحها في الصيدليات والمخازن.

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