صور.. وزيرة التنمية المحلية تتابع تعبئة الوجبات الساخنة وكراتين رمضان ببنك الطعام المصري

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم مقر بنك الطعام المصري بالقاهرة، حيث كان في استقبالها محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، وأحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية، ويارا النرش مدير الشؤون العامة ببنك الطعام المصري.

وخلال زيارة وزيرة التنمية المحلية لمقر بنك الطعام، حرصت على التعرف على أنشطة البنك وخطوط عمليات التعبئة والتغليف لمطبخ البنك لتقديم الوجبات الساخنة للإفطار والسحور للفئات الأكثر احتياجا ومتابعة تجهيز كراتين السلع الغذائية لشهر رمضان المبارك للمستفيدين بالمحافظات.

كما استمعت عوض، خلال زيارتها إلى شرح لأنشطة بنك الطعام على منصات التمكين الغذائي والاقتصادي والاجتماعي التي يقوم بها لتوفير فرص عمل ثابتة للمرأة وخاصة في مشروعات الأغذية وفرص التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتوفير فرص عمل على مستوى مختلف المحافظات المصرية.

كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية، الخيمة الرمضانية التي أقامها بنك الطعام المصري بجوار مقر البنك للضيوف من الصائمين والأنشطة الثقافية والترفيهية التي يعقدها البنك داخل الخيمة للأطفال والأسر المترددين على الخيمة خلال شهر رمضان الكريم.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على التقاط بعض الصور التذكارية مع المتطوعين من الشباب والأطفال وطلبة الجامعات المشاركين في تعبئة كراتين ووجبات رمضان وكذا تنظيم وخدمة المترددين على الخيمة الرمضانية.

من جانبها، أعربت عوض، عن سعادتها بزيارة مقر بنك الطعام المصري، كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المستمرة لبنك الطعام خلال شهر رمضان لدعم الأسر البسيطة والفئات الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية وخدمة المجتمع المصري في ملف الأمن الغذائي ودعم جهود الحكومة وباقي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

كما أثنت وزيرة التنمية المحلية، على الدور المهم الذي يقوم به الشباب المصري والأطفال من الجنسين والذين يشاركون في الأنشطة المختلفة لبنك الطعام خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت عوض، الاهتمام الذي توليه بمشروعات التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات، مشيرة إلى وجود فرص للتعاون بين الجانبين في هذا المجال وخاصة مشروعات الأغذية والسلع الأساسية المستخدمة في خدمات بنك الطعام المصري على مستوى جميع المحافظات.

من جانبه، وجه محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، الشكر للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لزيارتها المقر الرئيسي لبنك الطعام المصري وتفقد الخدمات والأنشطة التي يقدمها للفئات الأكثر احتياجا في كل محافظات مصر، حيث أعرب أن الزيارة تعكس اهتمام ودعم وزارة التنمية المحلية لقضية الأمن الغذائي وذلك لضمان توفير غذاء صحي سليم للفئات الأكثر احتياجا في جميع المحافظات.

وأكد محسن سرحان، التزام بنك الطعام المصري بتأمين غذاء كاف وسليم للفئات الأكثر احتياجا، إيمانا من المؤسسة بأن الأمن الغذائي هو أساس التنمية، مشيرا إلى ارتكاز بنك الطعام المصري في تنفيذ أنشطته على معايير محددة تضمن الكفاءة والاحترافية والتكامل.

وفي ختام زيارة وزيرة التنمية المحلية لمقر بنك الطعام المصري، تسلمت درع البنك "شرف خدمة الإنسان" من محسن سرحان تقديرا من البنك لجهود الدكتورة منال عوض في خدمة المواطنين.

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