بالفيديو.. المفتي: الكتب السماوية دساتير إلهية لتنظيم شؤون الإنسان

كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإيمان بالرسل والكتب السماوية هو ضرورة دينية وإنسانية، حيث يمثل أحد أركان الإيمان التي لا يكتمل الدين بدونها، كما أنه أساس لاستقامة الحياة البشرية.

وأوضح عياد خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الكتب السماوية جاءت كدساتير إلهية تهدف إلى تنظيم شؤون الإنسان في الدنيا والآخرة، وأن التاريخ يشهد على الدور الكبير الذي لعبه الأنبياء والرسل في تغيير واقع البشرية، من خلال القضاء على الظلم ونشر العدل والقيم النبيلة.

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن الإنسان يحتاج إلى النبي والكتاب السماوي ليس فقط في أمور الدين، بل أيضًا في تنظيم حياته اليومية، حيث يجد من خلال تعاليم الكتب السماوية منهجًا واضحًا يساعده على فهم دوره في الكون وتحديد أهدافه.

وأكد مفتي الديار المصرية مفتي الديار المصرية أن القرآن الكريم، الذي أنزله الله رحمة للعالمين، يشتمل على تعاليم تحفظ الإنسان والمجتمع، مثل الأمر بغض البصر، وحسن التعامل بين الناس، ونبذ العدوان، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه التعاليم يعيد التوازن إلى العالم، ويحقق الأمن والسلام للجميع.

وشدد عياد على أن الكتب السماوية تمثل طوق النجاة للإنسانية، وأن الالتزام بتعاليمها يضمن الاستقرار والعدل في المجتمعات، داعيًا الجميع إلى التمسك بما جاء فيها لتحقيق الأمن لأنفسهم ولغيرهم.

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