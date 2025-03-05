أحمد موسى يجدد هجومه على الخطيب والأهلي بسبب أبو تريكة: اعتذروا للشهداء

كتبت - داليا الظنيني:

طالب الإعلامي أحمد موسى، محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم اعتذار لشهداء مصر، بعد ظهور محمد أبو تريكة لاعب الفريق السابق، في إعلان الاستاد الجديد.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه عبر قناة "صدى البلد": "تعرضت لحملات عديدة خلال الأيام الماضية، من اللجان ولكني لن أدافع عن إرهابي في نظر القانون".

يذكر أن محكمة النقض قضت في مايو 2024 بإلغاء قرار إدراج لاعب كرة القدم السابق ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب". ووفق خبراء قانونيون ومحامون، في تصريحات لمصراوي، فإن قرار المحكمة يعني أن الموقف القانوني لقرار إدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب توقفت حجيته القانونية مؤقتاً لحين صدور قرار محكمة الجنايات، التي ستنظر قرار إعادة الإدراج، سواء بتأييده وعودة الاسم مجددا للقوائم أو بإلغائه.

وأضاف أحمد موسى: "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو من قال وليس أنا، لا تصالح مع الإخوان الإرهابيين، اللي كانوا عاوزين يهدموا البلاد ويشردوا أهلها".

وأكمل: "كان على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، التقدم باعتذار للشهداء وأسرهم.. مصر أهم من أي شيء، ولن أتراجع على ما أقول".

أوضح: "ما فيش إخواني أسطورة، الأسطورة الحقيقية هم الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم فداء البلاد".