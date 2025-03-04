مصدر: تجديد الثقة في رئيس "مرفق الكهرباء" للمرة الرابعة

كتب - محمد صلاح

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر تجديد الثقة في الدكتور محمد موسى عمران، ليستمر عامًا جديدًا في منصب الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك لفترة رابعة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه تم إرسال القرار إلى الوزارة تمهيدًا للإعلان عنه رسميًا.

ومنذ فبراير 2021، يشغل "عمران" منصب رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وينشر "مصراوي" السيرة الذاتية للدكتور محمد موسى عمران، الذي يمتلك خبرة تزيد على 30 عامًا في قطاع الطاقة المصري، حيث شغل عدة مناصب قيادية بارزة طوال مسيرته المهنية.

* من فبراير 2020 إلى فبراير 2021، تولّى منصب مستشار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاستفادة من خبراته في مجالات البحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات والتعاون الدولي، خاصة مع الدول الإفريقية.

* من أبريل 2008 إلى فبراير 2020، شغل منصب وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات والتعاون الدولي، حيث ساهم في إعداد السياسات التنظيمية لقطاع الطاقة، ووضع الخطط الخمسية، وصياغة مشروع قانون الكهرباء الجديد، إلى جانب متابعة الإصلاحات الهيكلية ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

* في عام 2003، بدأ تولي مناصب قيادية داخل وزارة الكهرباء، حيث شغل عدة مناصب منها:

مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار (2003-2004).

مدير عام المكتب الفني للوزير (2004-2006).

وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير (2006-2008).

وبجانب منصبه كوكيل أول الوزارة، تم تكليفه برئاسة عدة جهات، منها: رئيس هيئة كهرباء الريف (لمدة 3 سنوات)، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (لمدة عامين).

كما امتلك خبرة واسعة في مجال الطاقة على مستوى القارة الإفريقية، حيث أشرف وشارك في العديد من المشروعات والاتفاقيات الإقليمية، وكان ممثلًا لمصر في عدة منظمات، منها: الاتحاد الإفريقي، وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (نيباد)، برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا (PIDA)، السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا (EAPP)، المكتب الإقليمي الفني لدول شرق النيل (ENTRO).

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