25 صورة من داخل محطات مونوريل شرق النيل قبل تشغيله.. مفاجأة بشأن الأرصفة

كتب - محمد نصار:

يمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية)، وكذلك في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمحطة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويمثل المونوريل، الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بالسرعة والعصرية والأمان، كما يوفر استهلاك الوقود، ‏‏ويخفض معدلات التلوث البيئي، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏ويجذب الركاب لاستخدامه ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

ويتم تنفيذ المونوريل في الأماكن التي يصعب فيها إنشاء خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، كما يتميز بإمكانية إنشائه في الشوارع الضيقة والمزدحمة التي تتضمن انحناءات أفقية كبيرة، ولا يتطلب تعديلات كثيرة في المرافق.

ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى في الشوارع التي يمر بها، دون أن يشغل أي أجزاء من الشارع، الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.

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