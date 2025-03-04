لو بتحب الفراخ.. مجدي نزيه: لا تأكلها بهذه الطريقة

القاهرة- أ ش أ:

نصح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، ربات البيوت بضرورة إزالة جلد الدجاج قبل الطهي، موضحًا أن طبقة الدهن الموجودة تحت الجلد تتركز فيها العقاقير البيضاء، مما قد يسبب أضرارًا صحية.

كما حذّر من تناول الدجاج نصف التسوية وشراء الدجاج المطهو من الخارج.

وقال مجدي نزيه خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج مطبخ أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، إن الصحة لها تكلفة والتزام، بينما الاستسهال لا علاقة له بالصحة، مشيرًا إلى أهمية الحرص عند اختيار الطعام وطريقة تحضيره.

وأوضح الدكتور نزيه أن غسل صدور الدجاج المخلية ليس كافيًا لضمان النظافة، لأن الصدر عند فصله يظل لفترة طويلة في درجة حرارة غير مناسبة، مما يؤدي إلى تراكم كميات هائلة من البكتيريا عليه.

وأكد أن الطعام المعد في الخارج لا يراعي نفس معايير النظافة المتبعة في المنزل، حيث إن أصحاب المطاعم يهتمون بالربح أكثر من صحة الزبائن، بينما في المنزل يكون الاهتمام بالنظافة وجودة الطعام أولويّة، مما يجعله الخيار الأفضل للصحة.

اقرأ أيضا:

صور ومعلومات عن أول مسجد في مصر يعمل كليًا بالطاقة الشمسية - صور

أحوال الطقس.. أمطار خلال ساعات وتحذير للمواطنين وقائدي السيارات