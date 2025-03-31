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السيسي يتلقى تهنئة هاتفية بعيد الفطر من أمير منطقة تبوك السعودية

04:53 م الإثنين 31 مارس 2025

السيسي يتلقى تهنئة هاتفية بعيد الفطر من أمير منطقة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والإستقرار والإزدهار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره للإتصال الكريم، وعن تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والتقدم.

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أمير منطقة تبوك السيسي عيد الفطر فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
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