هلال شوال سيظهر بحجم كبير.. هل حدث خطأ في تحديد بداية عيد الفطر؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن حجم الهلال الكبير الذي قد يظهر بعد غروب شمس يوم الأحد 30 مارس 2025م لا يعني وجود أي خطأ في تحديد بداية الشهر الهجري، موضحًا أن هذه الظاهرة طبيعية نتيجة الحركة اليومية للقمر.

وأوضح عودة في تصريحات، أنه عندما يبدأ الشهر الهجري وفق رؤية صحيحة للهلال ويكمل 30 يومًا، فإن القمر يكون قد ابتعد عن الشمس بمقدار كبير يصل إلى 13 درجة يوميًا كمتوسط، مما يؤدي إلى زيادة حجم الهلال بشكل ملحوظ عند غروب شمس اليوم الثلاثين.

وأشار إلى أن صحة دخول الشهر تعتمد على رؤية الهلال مساء يوم التاسع والعشرين، وليس على شكل الهلال في الأيام اللاحقة، مؤكدًا أن عدم تحقق شروط الرؤية الشرعية للهلال يوم السبت أدى إلى إعلان غالبية الدول الإسلامية أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وبالتالي بدا الهلال مرتفعًا وكبيرًا بعد غروب شمس يوم الأحد.

وفيما يخص توقيت غروب القمر يوم الأحد 30 مارس، أوضح عودة أن القمر سيغيب بعد 74 دقيقة من غروب الشمس في الرياض، و82 دقيقة في عمان، و81 دقيقة في القاهرة، و93 دقيقة في الرباط، وهو ما يفسر ظهور الهلال بحجم كبير نسبيًا.

وأضاف أنه بعد غروب شمس يوم الإثنين، وهو اليوم الأول من شهر شوال في معظم الدول الإسلامية، سيكون الهلال أكبر حجمًا وسيبقى في السماء لأكثر من ساعتين بعد غروب الشمس، وهو أمر طبيعي لأن الهلال الظاهر حينها هو هلال الليلة الثانية من الشهر الهجري وليس الليلة الأولى.

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