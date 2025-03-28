حرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة اعتبارًا من الجمعة 28 مارس الجاري وحتى يوم الأربعاء 2 أبريل المقبل.

وقالت الأرصاد، إنه يسود خلال الفترة من الجمعة 28 مارس إلى الأربعاء 02 أبريل، طقس حار نهارًا على الأنحاء كافة، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الجمعة 28 مارس 2025

يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما توجد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويوجد كذلك اضطراب ملاحة على خليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح بين 40 و50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

واعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 29 مارس 2025 يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث توجد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس الأحد والاثنين

يوجد نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية.

طقس الثلاثاء والأربعاء

يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

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