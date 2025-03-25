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عباس شراقي يكشف تأثير افتتاح سد النهضة بعد 6 أشهر على مصر

11:27 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

الدكتور عباس شراقي

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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن تصريحات أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن افتتاح سد النهضة بعد 6 أشهر، موجهة للداخل.

وأضاف "شراقي"، في تصريحات إلى مصراوي، الثلاثاء، إن أبي أحمد حدد من قبل شهر ديسمبر لتركيب 3 توربينات وإكمال التخزين ولكن وجدنا مشكلات تمنع ذلك.

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: أبي أحمد بيكلم البرلمان الإثيوبي، ودائمًا فيه سؤال: سد النهضة هيخلص امتى؟ الانتهاء كان المفروض 2017 ولسه محصلش حاجة، والتصريح موجه للداخل باكتمال السد والافتتاح بعد 6 شهور.

وتعليقًا على ذلك، قال "شراقي"، إن اكتمال السد ربما يكون المقصود به جسم السد والخرسانة، وكذلك البحيرة والتي وصلت إلى السعة التخزينية القصوى عند 60 مليار متر مكعب من المياه.

وواصل: التوربينات ركبت ومشتغلتش، التوربينات اللي ركبت 4 وقال فيه 3 هيركبوا في شهر ديسمبر، أعتقد ركبوا 2 فقط، وده معناه 6 توربينات من أصل 13 توربين، التوربينات عملية معقدة ولسه إثيوبيا لم تحصل عليهم، تركيب التوربين قد يستغرق عامين، وحتى الـ 6 توربينات اللي تم تركيبهم لا يعلموا بكفاءة بدليل ثبات مخزون البحيرة بـ 60 مليار متر مكعب.

وتساءل عباس شراقي: كيف اكتمل السد وكيف سيكون هناك احتفالًا؟، سواء التوربينات اشتغلت أو لأ المياه هتيجي، مش هيفرق معانا تشغيل التوربينات، في الحالتين المياه جاية، لو شغالة يبقى هتيجي بانتظام، الأفضل لنا أنها تعمل، مشددًا على أن وجود اتفاق يظل الأمر الأفضل للجميع.

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الدكتور عباس شراقي افتتاح سد النهضة رئيس الوزراء الإثيوبي
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