شيخ الأزهر يوضح شروط استجابة الدعاء وآداب المناجاة مع الله

كتبت- داليا الظنيني:

دعا شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، المصلين إلى خفض أصواتهم عند الدعاء، لأن الله تعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو عائد للمدينة في ركبٍ وقاموا بالتكبير والدعاء رافعين أصواتهم "أيها الناس إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه بينكم وبين رقاب ركابكم".

وأوضح شيخ الأزهر أن الدعاء له آداب هي: خفض الصوت "أدعوا ربك خضوعا وخشوعاً"، ورفع اليدين، واليقين باستجابة الدعاء، وبدء الدعاء بالثناء على الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الدعاء يمسح العبد وجهه بكفيه.

ولفت شيخ الأزهر إلى أن استجابة الدعاء لها شروط أهمها أن الداعي لا يأكل من حرام، أي أن يكون كطعمه حلال، ولا يكون لاهياً أي يكون حضوره بالقلب والخشوع، ولا يطلب شيئاً مستحيل تحقيقه بالعقل، ولا يطلب شيء يفضي إلى فساد.

جاء ذلك خلال تفسير شيخ الأزهر لاسم الله "المجيب" في برنامجه اليومي "الإمام الطيب" الذي يبث في الخامسة والنصف مساء كل يوم على قناة الحياة، والذي أوضح خلاله أن المجيب يعني إجابة الداعي وإعطاء السائل ما طلبه.

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