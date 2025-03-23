خالد أبو بكر يكشف عن رأيه في عودة صبحي وتوفيق للأهلي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر، عدم رضاءه على موقف أكرم توفيق في مغادرة الأهلي ورافض لصفقات إمام عاشور وأشرف بن شرقي ولا يريد التعاقد مع زيزو.

خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أعرب أبو بكر عن تفاؤله بمصطفى شوبير قائلا: "شوبير الصغير حارس مرمى الأولى في مصر الان واعتقد أنه هيطلع يحترف قريبا".

وأشار خالد أبو بكر، إلى أنه لا يريد عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي، موضحا أن الأهلي يعتز بقيمته وهي ميزة لا توجد سوى في النادي الاهلي، وتابع: "اللي يسيب الأهلي عشان عرض مادي مينفعش يرجعله تاني، ولو رمضان صبحي رجع للنادي الأهلي هكون غير راضي عن القرار".

وأوضح خالد أبو بكر، أنه مع فكرة تصعيد الناشئين ويكره صفقات المحترفين ويريد استخراج المواهب من الأهلي نفسي سواء مدربين أو لاعبين، مضيفا: "طلع الناشئين وعايز كله يبفي من الأهلي وده نوع من الاحلام لكن أنا بحب كده".