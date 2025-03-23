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تحرك برلماني بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق

07:00 ص الأحد 23 مارس 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى كل من وزير التموين ووزير التنمية المحلية، بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق.

وقال النائب هشام حسين في طلبه،: تشهد الأيام المقبلة، حلول عيد الفطر المبارك، وتشهد أيضا زيادة كبيرة في حركة المواطنين بالشوارع والأسواق التجارية لشراء احتياجات العيد، وكذلك تشهد زحاما في مواقف السيارات بسبب انتقال المواطنين لقضاء إجازة العيد مع ذويهم في محافظاتهم.

وأضاف،: "الأمر الذي يتطلب من الحكومة توضيح استعداداتها لتسهيل حركة المواطنين في تلك الأيام المقبلة، وكذلك خطتها لضبط الأسواق والمحال التجارية، ومنع أي محاولات لرفع أسعار السلع والخدمات في تلك الفترة السابقة لإجازة العيد وخلال فترة الإجازة أيضا".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل الرقابة علي مواقف السيارات وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطنين في تلك الفترة، خلال الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

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مجلس النواب عيد الفطر هشام حسين
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