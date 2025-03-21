الإمارات في قلب الاستثمارات.. نجيب ساويرس يكشف حجم مبيعات "ORA"

كتب– حسن مرسي:

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس أن مبيعات مشاريع شركته "ORA" بلغت نحو 6 مليارات دولار، مما يعكس الطلب الكبير على العقارات في الإمارات والأسواق الإقليمية الأخرى التي تستهدفها الشركة.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى علي في برنامج "بزنس" المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أوضح ساويرس أن شركته تسعى إلى تقديم مشاريع سكنية ومعمارية استثنائية تلبي تطلعات المستثمرين.

وأشار ساويرس إلى أن الشركة تركز على الأسواق الواعدة مثل الإمارات والعراق، حيث تعمل على تعزيز وجودها في هذه الأسواق الحيوية بخطى ثابتة، مؤكدًا أن مشروع "ORA" في مدينة أبوظبي أحد أبرز مشاريع الشركة، إذ يتميز بموقعه الاستراتيجي على بعد 20 دقيقة من دبي و35 دقيقة من أبوظبي، مما يجعله جذابًا للسكان في المدينتين.

ووصف ساويرس المشروع بأنه "فريد من نوعه"، حيث يقع على شاطئ جميل ويوفر منظومة رفاهية متقدمة، مع التركيز على البيئة الخضراء والاستدامة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات في هذا المشروع يقارب 6 مليارات دولار، مما يعكس ثقته الكبيرة في سوق العقارات الإماراتي، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فاخرة فقط، بل يهدف إلى خلق مجتمع متكامل يعيش فيه السكان حياة متوازنة بين العمل والترفيه.