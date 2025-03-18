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40 فدانًا.. تفاصيل مجمع ألستوم لتوطين صناعات النقل والسكة الحديد

03:17 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الفريق مهندس كامل الوزير

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كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز موقع مجمع ألستوم الصناعي ببرج العرب على مساحة 40 فدانًا تمهيدًا لبدء إنشاء المجمع.

ويستهدف المجمع الصناعي في المقام الأول توطين صناعات النقل والوحدات المتحركة وأنظمة السكة الحديد في مصر.

ويُقام مجمع ألستوم الصناعي على مساحة 40 فدانًا، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما يوفر المجمع الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويضم مصنعين وهما:

1- المصنع الأول

يستهدف إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، من: (إشارات - مكونات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية).

2- المصنع الثاني

يستهدف إنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة، من: (مترو - ترام - قطار LRT - مونوريل - قطار سريع).

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كامل الوزير مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل السكة الحديد صناعات النقل
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