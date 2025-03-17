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الرئيس السيسي يمازح الفنان سامح حسين: "اتفضل حلّينا بقى"

09:49 م الإثنين 17 مارس 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج الفنان سامح حسين "قطايف"، الذي يُعرض خلال شهر رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حفل الإفطار الذي نظمته القوات المسلحة، بحضور عدد من قيادات الجيش والأفرع الرئيسية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والإعلاميين والصحفيين، وجه الرئيس السيسي حديثه بمزحة لطيفة للفنان سامح حسين، قائلا: "اتفضل حلّينا بقى"، في إشارة إلى اسم البرنامج "قطايف"، ليرد الفنان متحدثا عن البرنامج: "عملنا برنامج قطايف لوجه الله ومدفعناش جنيه دعاية والشعب المصري لما شافه احتفى بيه".

وأشاد الرئيس السيسي بمحتوى برنامج "قطايف"، مؤكدًا أنه يقدم مادة إعلامية مميزة تليق بالشعب المصري، وتعكس قيمًا إيجابية وتفاعلًا مجتمعيًا راقيًا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مثل هذه البرامج تسهم في تعزيز الروح الإيجابية وترسيخ القيم التي يتميز بها المجتمع المصري.

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