إعلان

رفع مهارات وتأهيل لسوق العمل.. تفاصيل لقاء وزير العمل الرئيسَ التنفيذي لأكاديمية العلوم

03:10 م الأحد 16 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اللقاء (3)
  • عرض 3 صورة
    اللقاء (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، ديفيد نبيل يعقوب، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس"، لبحث سُبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وناقش الجانبان في دراسة مقترح بروتوكول تعاون ثلاثي بين "الوزارة" و"الأكاديمية" و"الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لتدريب ورفع مهارات الكوادر المصرية، وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث تمتلك تلك الجهات الثلاث مراكز ومنظومة تدريب مهني وبرامج تمويلية وتدريبية، بشأن تأهيل الشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ببدائل عملية، وتنمية المهارات لمواجهة كل التحديات والمُتغيرات التي تواجه سوق العمل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوق العمل وزير العمل أكاديمية العلوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض يصل لـ 5 درجات.. الأرصاد تعلن موعد عودة الأجواء الباردة
بعد وصوله لمستويات تاريخية.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟
إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد