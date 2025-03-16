رفع مهارات وتأهيل لسوق العمل.. تفاصيل لقاء وزير العمل الرئيسَ التنفيذي لأكاديمية العلوم

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، ديفيد نبيل يعقوب، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس"، لبحث سُبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وناقش الجانبان في دراسة مقترح بروتوكول تعاون ثلاثي بين "الوزارة" و"الأكاديمية" و"الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لتدريب ورفع مهارات الكوادر المصرية، وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، حيث تمتلك تلك الجهات الثلاث مراكز ومنظومة تدريب مهني وبرامج تمويلية وتدريبية، بشأن تأهيل الشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ببدائل عملية، وتنمية المهارات لمواجهة كل التحديات والمُتغيرات التي تواجه سوق العمل.