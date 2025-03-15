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"الأعلى للإعلام" يستدعي إسلام صادق 17 مارس الجاري

01:26 م السبت 15 مارس 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب- محمد نصار:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء المسؤول عن إدارة الصفحة المسماة "إسلام صادق" عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة استماع أمام لجنة الشكاوى، يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025.

جاء القرار، بحسب بيان صادر عن المجلس، السبت، لاستبيان ما أثير حول وجود مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس في بعض المعلومات والأخبار المنشورة.

كما جاء بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، من قيام صفحة "إسلام صادق" عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بنشر معلومات غير مدققة.

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